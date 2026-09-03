Иеромонах Дионисий погиб на Селигере

Трагический инцидент произошёл 1 сентября при подготовке к поездке на моторной лодке по озеру Селигер. По данным канала «112», когда иеромонах Дионисий заводил мотор, раздался взрыв — священник скончался на месте.

Дионисий в разные годы занимал значимые церковные должности: был настоятелем Вознесенского собора в Твери, секретарём Тверского епархиального управления, входил в состав Общественной палаты региона. В последние годы он активно занимался фотографией и получил известность как фотохудожник.

В биографии священнослужителя был и непростой эпизод: в 2020 году Тверская епархия запретила ему служение на полтора года. Согласно указу митрополита Саввы, причиной стало отступление от монашеского образа жизни. Для исправления Дионисию определили пребывание в Свято‑Успенском монастыре в Старице.