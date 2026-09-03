В ОКБ Рязани за 85 минут спасли женщину, которую муж нашёл лежащей на полу 

Врачи Рязанской областной клинической больницы за 85 минут вернули к жизни женщину с острым нарушением мозгового кровообращения. Благодаря быстрой диагностике и лечению инсульт прошел без последствий, сообщили в Минздраве Рязанской области.

Супруг обнаружил женщину дома без сознания и сразу вызвал скорую помощь. Медики заподозрили инсульт и доставили пациентку в ОКБ.

Врачи выяснили, что накануне женщина употребляла алкоголь. Она регулярно курила и не соблюдала рекомендации терапевта по снижению повышенного холестерина.

Пациентку экстренно подготовили к тромболизису. Эта процедура помогает растворить тромб, восстановить кровоток и снизить риск повреждения клеток головного мозга.

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга», — пояснил заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

По словам специалиста, тромболизис проводят только в стационаре и в первые 3–4,5 часа после появления симптомов. Именно поэтому при подозрении на инсульт счет идет на минуты.

Рязанским медикам удалось вовремя начать лечение. Женщина восстановилась и уже выписана домой, медики продолжат наблюдение по месту жительства пациентки.