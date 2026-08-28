В рязанском военном госпитале бойцу ВС РФ пересадили кость из ноги в руку

В филиале военного госпиталя Московского военного округа в Рязани хирурги пересадили фрагмент малоберцовой кости из ноги в лучевую кость руки. Это позволило восстановить повреждённую костную ткань и сохранить функциональность конечности бойца ВС РФ, пишут «Известия».

Военнослужащий поступил с серьёзной травмой руки: перелом осложнялся значительным дефектом костной ткани. Обычные методы лечения в его случае не давали шанса на полное восстановление. Тогда врачи применили современную методику с точной фиксацией трансплантата и восстановлением кровоснабжения.

Операция прошла в шесть этапов. Хирурги работали слаженно и быстро, с минимальной кровопотерей. Применённая техника сосудистого соединения обеспечила надёжное приживление пересаженной костной ткани.

«Отработанная схема является наиболее оптимальной, когда слаженная команда выполняет такую сложную операцию, в которой есть несколько этапов. Шесть основных этапов, которые мы сделали, во-первых, очень быстро, во-вторых, достаточно успешно, с минимальной кровопотерей. Такой подход является в настоящее время наиболее оправданным», — рассказал пластический хирург Вячеслав Иванов.

Сейчас состояние пациента стабильное. Он проходит комплексную реабилитацию – физиотерапию, лечебную физкультуру с постепенным увеличением нагрузки, механотерапию на тренажёрах и занятия с эрготерапевтом. Также военнослужащий получает психологическую поддержку.