В Сети всё чаще вспоминают имя монаха Авеля. Его называют «русским Нострадамусом». Он жил в XVIII веке и оставил несколько книг с предсказаниями. Некоторые из них сбылись с пугающей точностью. Другие ещё ждут своего часа.

Доподлинно известно, что такой монах действительно существовал. Мирское имя Авеля — Василий Васильев. Он родился в 1757 году в селе Акулово Тульской провинции. В 1785 году ушёл в Валаамский монастырь и принял постриг.

Через несколько лет Авель покинул обитель. Он скитался по России, затем нашёл пристанище в Николо-Бабаевском монастыре. Именно там он составил свою первую «пророческую книгу» и из-за неё он попал в тюрьму.

Позже Авеля выпустили. Он прожил долгую жизнь и оставил несколько книг с предсказаниями. Он словно видел судьбу всех будущих российских царей. Он предсказал войну с Наполеоном, революцию, Великую Отечественную войну.

Некоторые его пророчества, по мнению исследователей, относятся к нашему времени. Монах видел будущее России сквозь века.

«И восстанет Князь Великий, стоящий за сынов народа своего, — писал Авель. — Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское. И он сам подтвердит своё призвание. Имя его трикратно суждено в истории российской. В нём спасение и счастье державы российской. Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное, великая судьба предназначена ей».

Трактовщики считают, что речь здесь идёт о неком Владимире:

«Двое уже были — одному богатыри служили, второй будет рождён в один день, а чествовать его будут в другой. На третьем — метка судьбы. В нём спасение и счастье державы», — предсказывал монах.

«Первым» из этого предсказания считают князя Владимира, крестившего Русь. «Вторым» — Ленина, который родился 10 апреля по старому стилю, а праздновали его день рождения уже по новому, 22 числа. «Третий» же, по мнению расшифровщиков предсказаний — Владимир Путин.

А про наше время Авель говорил так: