Астролог назвала знаки зодиака женщин, которых мужчины не смогут забыть до конца жизни

В жизни каждого мужчины встречаются женщины, память о которых не стирается даже спустя годы. Астролог Катерина Малеева в интервью «Москве 24» рассказала, представительницы каких четырех знаков зодиака оставляют самый глубокий след в мужских сердцах и почему расставание с ними превращается в пожизненный «незакрытый гештальт».

В список самых незабываемых вошли Скорпионы, Львы, Близнецы и Рыбы. Каждая из них воздействует на партнера по-своему, но итог всегда один: забыть такую женщину невозможно.

Скорпион: Тотальная трансформация

По словам астролога, если в жизни мужчины появилась женщина-Скорпион, прежним он уже не будет. Эти девушки видят партнера насквозь, вытаскивая наружу все его скрытые страсти, комплексы и тайные желания.

«Эти женщины дают такие эмоциональные американские горки, что после них любые нормальные спокойные отношения кажутся пресными. Мужчины могут злиться на них, бояться, но забыть эту смесь драмы, бешеного магнетизма и абсолютной искренности не получится никогда», — отмечает Малеева.

Лев: Упущенный трофей

Женщину-Льва невозможно стереть из памяти просто потому, что она слишком яркая. Она уверенно несет себя миру, умеет выглядеть на миллион даже в оверсайз-худи и требует к себе исключительно царского отношения. Рядом с ней мужчина чувствует себя героем голливудского блокбастера. Однако, если партнер расслабится или перестанет соответствовать, Львица уйдет не оглядываясь.

«Чувство упущенного «трофея» будет грызть его годами. Он станет тайком смотреть ее соцсети, вздыхать и понимать: такую женщину он упустил исключительно по своей вине», — объясняет эксперт.

Близнецы: Непойманный ветер

Близнецы берут не драмой, а легкостью и вечной непредсказуемостью. Они похожи на ветер, который нельзя поймать: сегодня возлюбленная — томная интеллектуалка, завтра — девчонка-сорванец, решающаяся на спонтанную ночную поездку. С ней всегда весело, она умеет слушать и говорить обо всем на свете. Проблема в том, что мужчины часто понимают истинную ценность Близнецов уже после расставания. Когда мужчин засасывает серый быт, они с тоской вспоминают, как свободно, легко и весело им было с этой девушкой.

Рыбы: Ускользающая загадка

Женщины знака Рыбы навсегда остаются в памяти как волшебная тайна. У них глубокий взгляд, тонкая интуиция и аура легкой недосказанности. Они действуют подобно гипнозу: умеют слушать так, будто мужчина — центр Вселенной, принимают его слабости и создают вокруг атмосферу сказки.