Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Астролог назвала знаки зодиака женщин, которых мужчины не смогут забыть до конца жизни

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В жизни каждого мужчины встречаются женщины, память о которых не стирается даже спустя годы. Астролог Катерина Малеева в интервью «Москве 24» рассказала, представительницы каких четырех знаков зодиака оставляют самый глубокий след в мужских сердцах и почему расставание с ними превращается в пожизненный «незакрытый гештальт».

В список самых незабываемых вошли Скорпионы, Львы, Близнецы и Рыбы. Каждая из них воздействует на партнера по-своему, но итог всегда один: забыть такую женщину невозможно.

Скорпион: Тотальная трансформация

По словам астролога, если в жизни мужчины появилась женщина-Скорпион, прежним он уже не будет. Эти девушки видят партнера насквозь, вытаскивая наружу все его скрытые страсти, комплексы и тайные желания.

«Эти женщины дают такие эмоциональные американские горки, что после них любые нормальные спокойные отношения кажутся пресными. Мужчины могут злиться на них, бояться, но забыть эту смесь драмы, бешеного магнетизма и абсолютной искренности не получится никогда», — отмечает Малеева.

Лев: Упущенный трофей

Женщину-Льва невозможно стереть из памяти просто потому, что она слишком яркая. Она уверенно несет себя миру, умеет выглядеть на миллион даже в оверсайз-худи и требует к себе исключительно царского отношения. Рядом с ней мужчина чувствует себя героем голливудского блокбастера. Однако, если партнер расслабится или перестанет соответствовать, Львица уйдет не оглядываясь.

«Чувство упущенного «трофея» будет грызть его годами. Он станет тайком смотреть ее соцсети, вздыхать и понимать: такую женщину он упустил исключительно по своей вине», — объясняет эксперт.

Близнецы: Непойманный ветер

Близнецы берут не драмой, а легкостью и вечной непредсказуемостью. Они похожи на ветер, который нельзя поймать: сегодня возлюбленная — томная интеллектуалка, завтра — девчонка-сорванец, решающаяся на спонтанную ночную поездку. С ней всегда весело, она умеет слушать и говорить обо всем на свете. Проблема в том, что мужчины часто понимают истинную ценность Близнецов уже после расставания. Когда мужчин засасывает серый быт, они с тоской вспоминают, как свободно, легко и весело им было с этой девушкой.

Рыбы: Ускользающая загадка

Женщины знака Рыбы навсегда остаются в памяти как волшебная тайна. У них глубокий взгляд, тонкая интуиция и аура легкой недосказанности. Они действуют подобно гипнозу: умеют слушать так, будто мужчина — центр Вселенной, принимают его слабости и создают вокруг атмосферу сказки.

«Когда Рыбы «уплывают» из отношений, а делают они это тихо и без скандалов, у мужчины остается стойкое ощущение, что он потерял что-то неземное. Разгадать эту женщину до конца так и не получилось, а незакрытый гештальт, как известно, не дает покоя всю жизнь», — подчеркнула астролог.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Экс-возлюбленный тайно настроил ChatGPT девушки на оправдание мужчин
Следующая статья
В Тоскане украинцы избили 18-летнюю итальянку с русскими корнями из-за её происхождения

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась массированная атака беспилотников на Нижнекамск

Минувшей ночью Нижнекамск в Республике Татарстан подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара есть пострадавшие.
Интересное

2027 год — новая катастрофа: Жириновский увидел страшное в нашем ближайшем будущем

Что предсказывал Жириновский? Глобальный конфликт, цифровая слепота и хаос. Россия переждёт мясорубку и продиктует условия.
Интересное

Бункер — его могила: таролог описал гибель Зеленского и то, каким будет конец СВО

Зеленский повторит судьбу Гитлера. Бункер, который должен был защитить, погубит. Тогда же стоит ждать конца СВО.
Новости мира

Одесса в блокаде, Польша в ярости: экс-советник Пентагона намекнул на «дату смерти» Украины

Киев затянул петлю удавки вокруг своей шеи собственноручно. Прежние союзники отворачиваются, ресурсов воевать всё меньше.
Интересное

Афонский старец знал, в каком году Россия преобразится, а её испытания закончатся

Пророчество Аристоклия сбывается на глазах. Запад отвернулся, санкции давят. Но русский народ выстоит.
Темы
Интересное

Шопинг или скандал из-за бюджета? Гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 22 и 23 августа

Для кого-то эти дни станут временем идеального шопинга и радости от обновок, а для других могут обернуться крупными семейными ссорами из-за стремительно пустеющего бюджета.
Новости России

«Две квартиры в одной»: Лариса Долина рассказала о новом жилье, подаренном друзьями

Выяснилось, что для создания просторной квартиры было решено объединить два отдельных жилых помещения в одно целое.
Новости России

В Тоскане украинцы избили 18-летнюю итальянку с русскими корнями из-за её происхождения

Группа украинских туристов избила 18-летнюю местную жительницу, узнав о её русском происхождении. В настоящее время нападавшие скрылись, итальянская полиция ведет их розыск.
Новости России

Экс-возлюбленный тайно настроил ChatGPT девушки на оправдание мужчин

В Санкт-Петербурге девушка столкнулась с необычной и изощренной формой цифрового абьюза: её бывший возлюбленный тайно изменил настройки её аккаунта в ChatGPT, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону в конфликтах.
Новости России

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, пытавшегося запустить БПЛА на вокзале в Москве

Злоумышленник был схвачен в Мурманской области при попытке незаконно пересечь российско-норвежскую границу.
Новости России

Новый налоговый вычет появится в России с 1 сентября

Нововведение позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по договорам, заключённым с 1 января 2025 года.
Интересное

Гороскоп на 21 августа: день смелых идей и важных решений для всех знаков зодиака

Звёзды советуют остановиться, выдохнуть и посмотреть на свою жизнь со стороны: пересмотреть цели, уладить старые разногласия и не отвергать смелые идеи, которые поначалу кажутся невозможными.
Новости России

Кровь экс-басиста «Кукрыниксов», найденного с отрубленной рукой в реке, проверят на наркотики

В настоящее время следователи и криминалисты прорабатывают все возможные версии произошедшего — от жестокого убийства до несчастного случая или суицида в состоянии аффекта.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье