СК возбудил уголовное дело после гибели известного парашютиста под Рязанью

Западный межрегиональный следственный отдел на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начал расследование по факту трагической смерти 57-летнего мастера парашютного спорта Сергея Сергиенко. Инцидент произошел на территории аэродрома Крутицы в Шиловском районе Рязанской области.

По данным следствия, днем 4 октября 2026 года во время выполнения планового прыжка спортсмен столкнулся с земной поверхностью. Несмотря на оперативную госпитализацию и усилия врачей, спасти жизнь мужчине не удалось.

Действия организаторов прыжков квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если это по неосторожности повлекло смерть человека. В настоящее время следователи уже провели детальный осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз и продолжают действия для установления всех обстоятельств, приведших к трагедии.

Сергей Сергиенко посвятил парашютному спорту большую часть своей жизни, совершив за годы практики несколько тысяч прыжков. В его активе значится участие в установлении рекорда России по ночным прыжкам, а также вхождение в состав команды, покорившей мировой рекорд. Особой страницей его биографии было участие в легендарной формации «Серёжи», куда по правилам принимали исключительно парашютистов с этим именем.