Первые посетители высоко оценили филиал Национального центра «Россия» в Рязани

В Рязанской области стартовала масштабная экскурсионная программа, приуроченная к открытию регионального филиала Национального центра «Россия». Уникальная интерактивная экспозиция «Душа Рязани – сердце России» уже успела получить восторженные отзывы первых гостей, среди которых оказались педагоги, юные спортсмены, общественные активисты, представители культуры и даже высокопоставленные федеральные гости.

Создание филиалов Национального центра «Россия» в субъектах Федерации осуществляется по прямому поручению Президента РФ Владимира Путина. Рязанская локация стала одной из самых внушительных: здание общей площадью более 9,5 тысячи квадратных метров входит в число крупнейших региональных инновационных пространств НЦ «Россия» во всей стране. Кроме того, объект стал ключевой точкой нового туристического маршрута «Рязань пешеходная», который реализуется в областном центре по инициативе Губернатора Павла Малкова.

Выставочное пространство разделено на семь тематических залов, погружающих посетителя в многовековую историю края. Здесь подробно рассказывается о природном многообразии региона, уникальных народных промыслах, местном фольклоре и выдающихся земляках. Особый акцент сделан на зале «Высота духа», посвященном героизму и мужеству рязанцев. Благодаря современным интерактивным технологиям гости могут виртуально забраться в кабину самолета, совершить полет на воздушномår шаре или почувствовать реалистичный опыт прыжка с парашютом в составе десантной группы.

Эмоциональный отклик экспозиция вызвала у самых разных категорий посетителей, подчеркнув универсальность и глубину представленного материала.

Народный учитель России, преподаватель французского языка рязанской школы №34 Екатерина Филиппова посетила центр в символичный День учителя.

«Экскурсия меня просто потрясла. Именно сюда будем приводить учеников знакомиться с историей родного края, со знаменитыми земляками. История Рязани — это часть истории всей России. Мне очень импонирует всё, что происходит сегодня здесь. И мне кажется, что у центра еще есть возможность развиваться дальше, чтобы еще шире представлять всё, чем рязанцы гордятся и бережно хранят», — поделилась впечатлениями педагог.

Высокую оценку проекту дал Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Бричевский, поблагодаривший за приглашение на торжественное открытие.

«Это уже четвертый центр в стране. Испытал чувство гордости. Очень берет за душу. Все сделано красиво, современно. Это и есть наша российская мягкая сила. Можно не знать языка, но на экспозиции все и всем становится понятно. Давайте вместе приглашать сюда иностранцев, наших коллег-дипломатов, туристов. Это настоящее лицо России, сердце средней полосы. И, конечно, будем стараться, чтоб как можно больше туристов приезжали на Рязанскую землю», — отметил дипломат.

Директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлев подчеркнул символическую значимость события.

«Регион входит в пятёрку регионов, в которых уже открылись филиалы Национального центра – это огромная гордость. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что Рязанская область – сердце России. Живым, бьющимся сердцем был и остаётся поэт Сергей Есенин, который прославил нашу землю на весь мир. Мы очень благодарны коллегам, что Сергей Есенин представлен на выставке в филиале Национального центра сразу в нескольких локациях: и в зале творчества, и в зале истории. Думаю, что в дальнейшем мы еще будем добавлять какие-то элементы в экспозицию, чтобы более подробно рассказывать о наследии поэта и приглашать в гости в Константиново», — заявил он.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области Роман Иголкин высоко оценил историческую преемственность экспозиции.

«Здесь собрана вся история города и области, причём есть связь и с другими регионами. Отдельно отмечу ту экспозицию, которая повествует о славной воинской летописи наших предков с времён Евпатия Коловрата до сегодняшних дней, о наших земляках, которые стояли в одном строю с другими воинами и славно защищали нашу Отчизну. Конечно, особенно радует, что здесь представлена история воздушно-десантных войск, история десантного училища, которые неразрывно связаны с городом Рязанью и Рязанской областью. Можно посмотреть и прикоснуться к Ил-76, десантному парашюту. Посетителям будет очень интересно», — отметил ветеран.

Активист «Движения Первых» Дарья Уханова сделала акцент на технологичности пространства.

«Мне очень понравился центр. Современное оформление экспозиции, разные интерактивы. Здесь очень красиво. В одном из залов есть даже работы рязанских творцов. В создание этого центра вложено много сил», — резюмировала она.

Экскурсии по интерактивной экспозиции «Душа Рязани – сердце России» для всех желающих проводятся со вторника по воскресенье. Для планирования визита необходимо предварительно записаться на официальном сайте филиала: https://russia.ru/ryazansky/events/ekskursiia-dusa-riazani-serdce-rossii. Подробные рекомендации и правила посещения доступны в разделе «Афиша» на том же ресурсе.

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