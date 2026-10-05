Китайский астролог предупреждает о четырёх днях потерь на этой неделе

Специалист по древней китайской системе «Бацзы» Маргарита Богатова дала 5-tv.ru прогноз на неделю с 5 по 11 октября 2026 года. По ее словам, эти дни станут настоящим испытанием для планирования важных дел: четыре из них окажутся неблагоприятными, и лишь три дня подарят возможность для продуктивной работы и ярких достижений.

Эксперт настоятельно рекомендует разгрузить понедельник, среду, четверг и пятницу, назвав их днями потерь и разрушителей. Начинать в это время что-то стоящее — значит попусту тратить силы. Зато вторник и оба выходных станут настоящими подарками судьбы, причем абсолютным лидером рейтинга окажется воскресенье.

Понедельник 5 октября: День Водной Крысы

Первый день недели откроется под знаком разрушителя с высоким риском аварий и неполадок, связанных с водой. Ци пяти элементов этого дня будет крайне слабой, поэтому попутного ветра в делах ждать не приходится. Любые начинания обречены на провал — проект попросту не полетит.

Эксперт предупреждает о высокой вероятности проблем, нестыковок и сложностей. В делах возникнут растраты, задержки и ошибки, документы не получат хода. «Все вещи противоположны здравому смыслу», — пишут древние тексты. Однако главная звезда Джи Фу дает легкую надежду оптимистам, сглаживая угловатую траекторию энергий.

Совет Книги перемен: резкий импульс, который заставляет очнуться, мобилизоваться и увидеть то, что раньше ускользало от внимания.

Вторник 6 октября: День Водного Быка

Вторник станет умеренно благоприятным днем под влиянием колец Сатурна. Появится возможность получить поддержку и покровительство благородных людей. Структура дня подходит для поездок: созвездие Клюв, приютившее уходящую Луну, обещает успешное и безопасное возвращение из путешествий.

Особенно удачным этот день окажется для творчества, особенно для написания музыки. При таком звездном раскладе можно создать что-то поистине стоящее.

Совет Книги перемен: следует достойно оформить уже готовое содержание — так, чтобы мир его увидел и принял.

🐅 Среда 7 октября: День Деревянного Тигра

Середина недели окажется одной из самых сложных. День потери обрекает все начинания этого периода быть пустой тратой времени, и здесь уже никакие созвездия не помогут. Хотя Луна получает влияние Ориона, считающегося одним из лучших созвездий лунного маршрута, эксперт настоятельно рекомендует максимально разгрузить этот день и не перенапрягаться.

Любую пришедшую идею следует смело откладывать на более благоприятный период. Фиксируйте ее, записывайте в блокнот, но тестируйте и обсуждайте с кем-либо в другое время. К тому же, это день болезней — визиты к врачу будут неудачными.

Совет Книги перемен: вроде бы система в балансе, но именно он оказывается очень хрупким: достаточно чуть ослабить контроль — и вода из кипящего котла выкипит и погасит огонь. Пик успеха — точка максимальной уязвимости.

Четверг 8 октября: День Деревянного Кролика

Четверг продолжает парад бесполезных дней, которыми изобилует неделя. Снова энергии потери — все дела этого дня закончатся пшиком. Звезда болезней активна: для визита к врачу, тем более первичного, лучше выбрать более удачное время.

Луна оказывается в стоянке Колодец. По значению и расположению оно во многом напоминает привычное нам созвездие Близнецов. В этот день можно осознанно терять время, набираясь сил и отдыхая в приятной компании. Пожалуй, это лучшее, что вы сможете сделать для себя, исходя из энергий дня.

Структура дня поддерживает учебу, общение, саморазвитие, медитации и внутренний рост. В этот день особенно сильно работает интуиция благодаря особому влиянию Луны, Тай Инь. Могут присниться вещие сны.

Совет Книги перемен: сильный осознанно идет к тем, кто нуждается в поддержке: в период роста нужно создавать базу знаний, обученных ассистентов, процессы, которые удержат результат, когда волна пойдет на спад.

Пятница 9 октября: День Огненного Дракона

Неделя, не сбавляя деструктивного темпа, подкидывает день разрушителя месяца. Стареющая Луна оказывается под влиянием самой неблагоприятной стоянки Призрака (некоторые переводят ее как Демон). Это созвездие покровительствует духам умерших, ассоциируется с кладами и полями сражений. Единственное, для чего подходит этот день, — поминовение тех, кого с нами нет, и отдых.

Совет Книги перемен: выигрывают те, кто умеет договариваться и создавать общий смысл.

Суббота 10 октября: День Огненной Змеи

Суббота станет наиболее благоприятным днем недели. Ее встречает счастливая звездная структура «Зеленый дракон сияет», способствующая карьерному росту, процветанию и помощи от благородных людей. Кто-то поможет решить проблему или даст ценные подсказки.

В этот день можно развернуть невыгодную ситуацию на 180 градусов. Особенно он хорош для встреч и знакомств. Благодаря особому покровительству структуры Шести Гармоний Лю Хэ, появляется возможность найти общий язык, понять и быть понятым в любой компании.

Совет Книги перемен: крупная сила уже есть, но ее нельзя пускать в ход без подготовки — она рискует просто разбить хрупкое. Не следует решать большую проблему одним ударом.

Воскресенье 11 октября: День Каменной Лошади

Абсолютный лидер недели получает лучшие звезды и вполне может называться одним из лучших дней всего периода. Это хорошее время для земляных работ, строительства, ремонтов, свадеб, переезда в новый дом, путешествий, открытия бизнеса и торговли.

Активная деятельность в этот день принесет богатые плоды в зависимости от значимости намеченных дел. Особое влияние Венеры усиливает денежные энергии дня. А Луна в стоянке Звезды располагает для переговоров и начала любых важных процессов. Очень большой ценностью, которую несут звезды этого дня, является ясность в мыслях. Это хорошее время, чтобы попытаться разобраться в вопросах, которые раньше давались с трудом.

Совет Книги перемен: когда есть «сырье» и «огонь», задача — придать им верную форму: сформировать идеи, команду, ресурсы вместе с энергией, мотивацией в правильный процесс, систему или продукт. Такой проект должен служить многим, его задача — нести пользу обществу.