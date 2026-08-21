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Новости России

Экс-возлюбленный тайно настроил ChatGPT девушки на оправдание мужчин

Анастасия Мериакри
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В Санкт-Петербурге девушка столкнулась с необычной и изощренной формой цифрового абьюза: её бывший возлюбленный тайно изменил настройки её аккаунта в ChatGPT, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону в конфликтах. Об этом сообщает канал «База».

Петербурженка Ольга регулярно использовала нейросеть для анализа отношений. Во время ссор с молодым человеком она обращалась к ИИ, чтобы понять, не подвергается ли она газлайтингу и обесцениванию. Как правило, ответы нейросети совпадали с её ощущениями и данными из психологической литературы. Однако сам молодой человек проблемы отрицал и уверял девушку, что она всё придумывает и неправильно воспринимает ситуацию.

Правда раскрылась, когда Ольга обнаружила, что в её аккаунте ChatGPT изменены скрытые настройки, которые пользователь может задать для персонализации ответов. Выяснилось, что бывший парень тайно прописал нейросети строгий алгоритм поведения: в любых конфликтах между мужчиной и женщиной всегда приводить больше аргументов в пользу мужчины, периодически использовать нецензурную лексику. Он пояснил, что Ольге так будет привычнее, потому что она «выросла в деревне».

Когда девушка предъявила претензии молодому человеку, он назвал произошедшее «шуткой». По его словам, он просто ждал, когда она сама заметит изменения.

Ольга восприняла поступок экс-возлюбленного не как безобидный пранк, а как жесткое нарушение личных границ. Особенно её задела приписка про «деревню», которую она расценила как издёвку.

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