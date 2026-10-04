В Воронежской области задержали подозреваемого в расчленении женщины в Москве

В Воронежской области задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в особо тяжком преступлении, совершенном в квартире дома на Жулебинском бульваре в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операцию провели сотрудники уголовного розыска столичного Главка совместно с оперативниками Юго-Восточного округа. Силовую поддержку полицейским оказали бойцы Росгвардии.

В ближайшее время задержанного доставят в Москву и передадут следственным органам.

Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в московском районе Жулебино. По данным SHOT, в убийстве подозревают ее сожителя, который после произошедшего скрылся.

Страшную находку сделали днем в одной из квартир дома на Жулебинском бульваре. Тело женщины, расчлененное на части, находилось в пакетах на балконе.