Тело женщины в пакетах обнаружили на балконе квартиры в Жулебино 

Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в московском районе Жулебино. По данным SHOT, в убийстве подозревают ее сожителя, который после произошедшего скрылся.

Страшную находку сделали днем в одной из квартир дома на Жулебинском бульваре. Тело женщины, расчлененное на части, находилось в пакетах на балконе.

По предварительным данным, к убийству может быть причастен сожитель погибшей. Предположительно, он расчленил тело кухонным ножом, после чего скрылся.

Сейчас мужчину разыскивают. На месте происшествия несколько часов работают сотрудники полиции и экстренных служб. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Расследование находится на контроле столичной прокуратуры. Другие подробности пока не сообщаются.