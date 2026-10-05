Скончался актер из сериала «Михайло Ломоносов» Максим Ивашкин

Российский актер театра и кино Максим Ивашкин ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает сайт «Кино-театр.ru». Трагедия произошла в воскресенье, 4 октября.

Творческий путь артиста начался в раннем детстве. Максим Ивашкин родился 10 октября 1972 года, а его дебют на большом экране состоялся, когда будущему актеру было всего 12 лет. Он снялся в военной драме «Детский дом», сценаристом и режиссером которой выступил знаменитый поэт Евгений Евтушенко.

Широкую всенародную известность Ивашкин получил благодаря участию в масштабном 9-серийном историческом фильме «Михайло Ломоносов». В этой картине он убедительно воплотил на экране образ Василия Зуева.

В 1980-х годах Максим Ивашкин являлся ведущим актером театра под руководством Бориса Покровского. Актер также окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.