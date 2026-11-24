С начала 2026 года более 1500 жителей Рязанской области обратились в клиентские службы регионального отделения Социального фонда России в выходные дни. Дополнительный приём организуют в последнюю субботу каждого месяца, чтобы работающие граждане могли решить вопросы без необходимости отпрашиваться с работы.

Ближайший дополнительный день приёма назначен на 28 ноября. Жители региона смогут лично обратиться к специалистам Отделения СФР по Рязанской области и получить необходимые государственные услуги.

При этом записаться или прийти в клиентскую службу можно независимо от места регистрации. Фонд использует экстерриториальный принцип обслуживания: жители области вправе обратиться в любое подразделение СФР на территории региона.

Получить консультацию по вопросам предоставления услуг можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01. Специалисты также ответят на вопросы при личном посещении клиентской службы.