Если кто-то из членов семьи заболел гриппом, снизить риск заражения остальных помогут простые меры предосторожности. При этом популярные средства вроде интерферонов, иммуномодуляторов и ударных доз витамина С не защитят от вируса. Об этом врач-педиатр клиники «Атрибьют» Ирина Литвинова рассказала в комментарии «Ленте.ру».

По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, за неделю с 9 по 15 ноября в регионе ОРВИ заболели 5649 человек. Среди заболевших жители Рязани составляют 76,4%.

По словам специалиста, рассчитывать на профилактический эффект не стоит при использовании гомеопатических препаратов и интерферонов в различных формах: от капель до свечей. Не ускорят они и выздоровление заболевшего.

Литвинова отдельно предупредила об опасности бесконтрольного применения антибиотиков. Их использование для профилактики осложнений гриппа способствует развитию устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам.

Почему не стоит использовать мази и чеснок

Врач назвала бесполезными для защиты от гриппа мази, масляные капли, препараты на основе серебра и антисептики для носа.

По объяснению педиатра, такие средства могут пересушивать слизистую оболочку носа, которая и без того страдает в отопительный сезон. Кроме того, они способны склеивать и обездвиживать реснички эпителия носоглотки. Именно эти структуры помогают выводить наружу вирусные частицы.

Не подтвердила специалист и эффективность народного способа профилактики с чесноком. По ее словам, чесночные украшения на шее никак не препятствуют распространению вируса гриппа.

Как снизить риск заражения в семье

Если дома появился заболевший, важно соблюдать правила респираторной гигиены. Детей следует научить чихать в локоть или одноразовый носовой платок. Это помогает уменьшить распространение вирусного аэрозоля и сохраняет ладони чистыми.

Людям из группы риска, которые могут тяжело перенести инфекцию, врач рекомендует надевать плотно прилегающую защитную маску при тесном контакте с заболевшим и уходе за ним.