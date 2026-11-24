Специалисты Научно-исследовательской лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина изучили состояние водоёмов Рязанской области. Исследователи обнаружили участки с повышенным содержанием аммонийного азота, который служит индикатором свежего органического загрязнения воды.

Самое высокое значение зафиксировали в ручье Дубянка возле села Ходынино. Концентрация аммонийного азота достигла 74 мг/л. Это примерно в 150 раз выше местного природного фона и почти в 40 раз превышает предельно допустимую концентрацию.

Почему аммонийный азот опасен для водоёмов

Аммонийный азот попадает в природные воды в результате разложения органики. Его источниками могут становиться неочищенные канализационные стоки, отходы животноводства, утечки из выгребных ям и неправильное применение органических удобрений.

Повышенное содержание этого вещества угрожает водным организмам. По данным исследователей, ухудшение жизнедеятельности рыб начинается при концентрации ионов аммония от 0,5 мг/л. Основной удар приходится на дыхательную систему: вещество повреждает жабры.

В процессе естественного самоочищения воды аммонийный азот окисляется до нитратного. Этот процесс происходит при наличии кислорода. Нитратная форма значительно менее опасна для водных экосистем.

Где в Рязанской области вода содержит больше аммонийного азота

Исследование показало заметную разницу между природными районами региона.

К югу от Оки, где преобладают суглинистые почвы и холмистый рельеф, типичные концентрации составляют 0,4–0,6 мг/л.

В Мещёре показатели выше в 2–6 раз. В реках и озёрах этой территории средние значения достигают 0,8–1,3 мг/л, в низовьях рек превышают 3 мг/л, а в условиях застоя воды доходят до 8,3 мг/л.

Причины связаны с особенностями местной природы. Песчаные почвы хуже удерживают аммоний, а заболоченные участки и длительное переувлажнение создают условия для разложения органики без доступа кислорода.

Особенно заметно вещество накапливается в каналах Южной Мещёры с непостоянным стоком. В некоторых из них природные процессы приводят к превышению ПДК в пять и более раз.

Различается и состояние озёр. В относительно мелководных Ласковском и Уржинском зимой содержание аммонийного азота повышается из-за разложения отмирающей водной растительности. Более глубокие Сегденское и Черненькое отличаются большей устойчивостью: концентрации там более чем втрое ниже ПДК.

Как загрязнённая вода влияет на Оку

Самый высокий показатель исследователи обнаружили за пределами Рязани. Ручей Дубянка возле Ходынино оказался наиболее загрязнённым водотоком в изученной окрестности города.

После его впадения в Вожу состав воды меняется. Далее загрязнение отражается и на Оке: возле села Коростово исследователи зафиксировали десятикратный рост концентрации аммонийного азота.

Повышенные значения сохраняются примерно на протяжении 10 километров ниже устья Вожи. Затем начинают действовать естественные механизмы самоочищения.

В районе Рязани содержание минерального азота в Оке оказывается даже ниже, чем на входе реки в регион со стороны Московской области.

Ниже по течению концентрация аммонийного азота снова увеличивается из-за притока Листвянки, куда поступают очищенные сточные воды Рязани. При этом показатель здесь в 2,5 раза ниже, чем после впадения Вожи.

По оценке исследователей, очистка городских стоков заметно снижает нагрузку на водоёмы. Повышенное содержание аммонийного азота ниже Листвянки остаётся сравнительно небольшим и неустойчивым во времени.

Отдельно специалисты отмечают влияние животноводческих стоков на состояние некоторых малых рек области.

Результаты исследования получены в ходе осенне-зимнего отбора проб 2025–2026 годов. В лаборатории пояснили, что в холодный сезон концентрации аммонийного азота обычно выше, поскольку биологические механизмы его поглощения ослабевают.

В следующем сообщении исследователи РГУ имени Есенина намерены рассказать о содержании различных форм азота в малых реках Рязани и о том, как эти водотоки справляются с загрязнением.