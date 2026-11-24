Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает, что главным результатом переговоров по Украине должно стать изменение отношений между Россией и Европой. По его мнению, стороны должны отказаться от постоянной конфронтации и найти возможность для совместного сотрудничества.

В интервью журналу New York Magazine Кушнер заявил, что основная цель переговорного процесса заключается в «перезагрузке отношений между Россией и Европой, при которой не будет этой постоянной агрессии».

Американский спецпосланник выразил надежду, что Москва и европейские страны смогут найти способ «жить и вести бизнес вместе».

Встреча Кушнера и Уиткоффа с Путиным

12 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта.

После переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские государства пытаются присоединиться к переговорному процессу. При этом им необходимо определиться, выступают они за продолжение войны или за достижение мира.

Ушаков добавил, что практические действия европейских стран пока свидетельствуют о стремлении продолжать конфликт.

Об этом сообщает РИА Новости.