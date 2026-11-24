Жители России, в том числе и Рязанской области, могут оформить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю семейного дохода. С начала 2026 года этой мерой социальной поддержки воспользовались около 16,5 тыс. рязанцев.

О возможности снизить расходы на оплату жилья и коммунальных услуг рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, при назначении субсидии учитывают доходы семьи, региональные нормативы стоимости ЖКУ, площадь жилья и количество проживающих.

Для предварительной оценки права на выплату нужно рассчитать среднемесячный доход семьи за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу перед подачей заявления. Затем полученную сумму сравнивают с нормативными расходами на коммунальные услуги и допустимой долей затрат в семейном бюджете.

Федеральный стандарт максимально допустимых расходов составляет 22% дохода. Однако непосредственно при назначении субсидии используют региональный показатель. Например, в Москве он зависит от уровня доходов и может составлять от 3% до 10%.

Кто может получить субсидию в Рязанской области

В Рязанской области право на адресную субсидию возникает, если расходы на ЖКУ превышают 18% совокупного дохода семьи или дохода одиноко проживающего человека.

Обратиться за поддержкой могут:

собственники жилых помещений;

наниматели жилья;

члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов.

Для оформления необходимо иметь российское гражданство, регистрацию по месту жительства и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг.

Размер выплаты рассчитывают ежемесячно с учётом региональных стандартов и фактических расходов на ЖКУ. По информации регионального Минтруда, после первоначального оформления субсидия продлевается автоматически.

Как оформить выплату

Подать заявление на получение субсидии можно в отделении социальной защиты населения, через МФЦ или портал «Госуслуги».

По словам Алексея Говырина, субсидия назначается на шесть месяцев. После окончания этого срока принимают решение о продлении выплаты на основании имеющихся сведений.

Дополнительную информацию жители Рязанской области могут получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.