Российский рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) получил звание младшего сержанта во время прохождения срочной службы в Росгвардии. Музыканта наградили нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени за высокие результаты в боевой подготовке.

Как сообщает SHOT, повышение в звании состоялось после первого выступления артиста в Кремлёвском дворце.

На юбилее Росгвардии Макан исполнил композицию «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» в сопровождении оркестра и детского хора. Ранее рэпер поздравлял женщин-военнослужащих с Международным женским днём.

Перед окончанием срочной службы артист преподнёс сослуживцам необычный подарок — финскую сауну стоимостью 3 млн рублей. Она установлена в Центре специального назначения «Витязь» в Балашихе. По информации SHOT, парилкой преимущественно пользуются военнослужащие по контракту, которые отправляются в зону специальной военной операции.

На этой неделе Макан должен завершить срочную службу. После демобилизации рэпер планирует отправиться в гастрольный тур.