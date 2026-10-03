Кашпировского похоронят в закрытом формате после открытого прощания 

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Москве. Церемония пройдет в Большом зале Троекуровского кладбища и будет открыта для всех желающих, а похороны проведут в закрытом формате.

Церемония прощания с Кашпировским начнется 8 октября в 12:00 по московскому времени. Она состоится в Большом зале Троекуровского кладбища. Представитель окружения психотерапевта сообщил РИА Новости, что прийти на церемонию смогут все желающие.

«Прощание — оно открыто для всех желающих, все могут попрощаться, а дальше уже самые близкие», — сказал собеседник агентства.

После открытой церемонии состоятся похороны. Они пройдут в закрытом формате, присутствовать на них смогут только самые близкие люди психотерапевта.

Семья Кашпировского пока не раскрывает, на каком кладбище он будет похоронен.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет.