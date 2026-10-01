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Новости России

SHOT: взрыв на химическом заводе в Подмосковье унес семь жизней

Никита Рязанцев
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В результате взрыва на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье погибли как минимум семь человек, пишет SHOT в канале на платформе «Макс».

По словам очевидцев, вечером в четверг в районе предприятия было слышно несколько взрывов. Затем оттуда начали эвакуировать людей.

«Сотрудники находились в цехе № 4, который полностью обрушился. Со слов пострадавших, работников там было больше», — говорится в публикации.

Сейчас спасатели пытаются локализовать открытое горение на заводе.

Как пишет «База», огнеборцы не сразу смогли подобраться к очагу, но затем приступили к тушению. Причина ЧП пока неизвестна.

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