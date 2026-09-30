Актер Олег Наумов погиб на съемках

Актер и каскадер Олег Наумов погиб во время съемок. Об этом aif.ru сообщили знакомые артиста.

Он скончался 19 сентября, однако информация о трагедии появилась только 30 сентября. По другим данным, Наумов умер 29 сентября.

«Олег разбился на съемках», — рассказали представители его окружения.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Близкие Наумова не раскрывают обстоятельства трагедии, расследованием занимаются следственные органы.

Смерть каскадёра подтвердила международная команда из Казахстана Nomad Stunts.

«С глубокой скорбью сообщаем, что из жизни ушел наш каскадер Олег Наумов. Это невосполнимая потеря для всех нас», — говорится в сообщении команды в соцсетях.

Олег Наумов родился 31 июля 1970 года. Он работал в кино как актер и каскадер. Среди проектов с его участием — фильмы «Крым», «Тобол», «Союз спасения», а также сериал «Береговая охрана».

Наумов имел серьезную спортивную подготовку. Он обладал черным поясом II дана по тхэквондо ITF и званием мастера спорта международного класса. В 1994 году Наумов стал бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо. В 1996 году он дважды выиграл чемпионат Республики Кыргызстан по этому виду спорта. Кроме того, Наумов имел звание кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике.