Самолет с телом Сергея Соседова приземлился в Москве, названа дата похорон

Самолет с телом известного музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова благополучно прибыл из Якутии в Москву. Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил aif.ru предварительные детали предстоящего прощания.

По словам Беззубова, дальнейшей транспортировкой и всеми организационными вопросами теперь занимается ритуальная компания.

«Самолет только что приземлился. Да, тело уже в Москве. Куда его повезут дальше, я сказать не могу, так как этим занимается ритуальная компания. Предположительно похороны состоятся 30-го числа на Перепечинском кладбище», — заявил Беззубов.

Точное время церемонии прощания и окончательный порядок проведения траурных мероприятий будут объявлены дополнительно.

Напомним, что 58-летний Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в якутском городе Нерюнгри. Критик прибыл туда для участия в качестве председателя жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Во время пребывания в гостинице он упал с лестницы и получил несовместимую с жизнью травму головы.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как несчастный случай. Сам конкурс в итоге состоялся, но его формат был полностью изменен и посвящен памяти ушедшего из жизни деятеля культуры.