Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани завершили консервацию городских фонтанов

Олеся Чугунова
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Специалисты МБУ «Управление по делам территорий» закончили подготовку рязанских фонтанов к холодному сезону. Работы по консервации гидротехнических сооружений завершены.

Перед зимовкой из чаш фонтанов слили воду, очистили поверхности и демонтировали насосное оборудование. Чтобы защитить сложные инженерные механизмы от морозов, конструкции накрыли специальными укрытиями.

Отметим, что в уходящем сезоне фонтаны работали на Театральной площади, Лыбедском бульваре, в Кремлёвском сквере, а также на площади Ленина и Московском шоссе.

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