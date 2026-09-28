В Рязани завершили консервацию городских фонтанов

Специалисты МБУ «Управление по делам территорий» закончили подготовку рязанских фонтанов к холодному сезону. Работы по консервации гидротехнических сооружений завершены.
Перед зимовкой из чаш фонтанов слили воду, очистили поверхности и демонтировали насосное оборудование. Чтобы защитить сложные инженерные механизмы от морозов, конструкции накрыли специальными укрытиями.
Отметим, что в уходящем сезоне фонтаны работали на Театральной площади, Лыбедском бульваре, в Кремлёвском сквере, а также на площади Ленина и Московском шоссе.