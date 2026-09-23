У банков РФ появится новое основание для блокировки счетов граждан

Росфинмониторинг подготовил проект поправок в законодательство, которые введут новое основание для ограничения доступа граждан к банковским счетам. Речь идет о частичном совпадении персональных данных клиента с информацией о лицах, чьи средства подлежат обязательной заморозке.

Инициатива направлена на ужесточение мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно тексту документа, конкретные критерии и признаки для проведения проверок будут определяться непосредственно Росфинмониторингом, сообщают «Известия».

В случае выявления сходства данных банковская организация будет обязана приостановить операции клиента на срок до пяти рабочих дней. Если по истечении этого периода ведомство не примет решения о продлении ограничительных мер, доступ к финансовым средствам будет автоматически восстановлен.

Общественное обсуждение данного законопроекта продлится до 24 сентября 2026 года. В случае успешного прохождения всех стадий согласования и официального опубликования, новые нормы вступят в силу через 270 дней.

В настоящее время блокировка карты может быть инициирована самим владельцем, банком, судебными органами или службой судебных приставов.