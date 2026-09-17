В Сасове 17 сентября пройдут испытания сирен оповещения

Жителей города Сасово предупреждают о плановом запуске систем оповещения. Как сообщает издание «Сасовская неделя», сегодня, 17 сентября, в 14:00 в районе завода «Саста» состоится тренировка, в ходе которой будут включены сирены.

Администрация и экстренные службы настоятельно просят горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как это запланированное учебное мероприятие.

Напомним, что это предупреждение особенно актуально на фоне событий минувшей ночи. В ночь на 17 сентября средства ПВО сбили 8 беспилотных летательных аппаратов над Рязанской областью. В Сасовском округе в результате атаки были зафиксированы повреждения имущества: выбиты окна в многоквартирном доме, нескольких зданиях частного сектора и одном социальном объекте. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать.