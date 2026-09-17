Фото со страницы Михаила Ромодина Вконтакте
Общество

Епископ Иона начал служение в Скопинском округе

Анастасия Мериакри
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16 сентября Скопинский округ с визитом посетил епископ Скопинский и Шацкий Иона (Черкасов). Свое служение в районе новый владыка начал с совершения молебна в Никольском храме.

В рамках визита состоялась важная рабочая встреча епископа Ионы с главой Скопинского округа Михаилом Ромодиным и руководителями профильных структур администрации. Это был первый диалог между новым правящим архиереем и руководством муниципалитета, в ходе которого стороны наметили основные векторы будущего взаимодействия.

Ключевыми темами обсуждения стали духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, комплексная поддержка семей и совместные усилия по сохранению культурного и исторического наследия района.

Глава округа Михаил Ромодин прокомментировал итоги встречи на своих страницах в социальных сетях, подчеркнув важность преемственности поколений:

«Познакомились, обсудили вопросы взаимодействия епархии и администрации округа. Уверен, что у нас много общих задач — прежде всего в сохранении духовных и культурных традиций, воспитании молодежи, поддержке семей и развитии общественной жизни. Для Скопинского округа важно беречь то, что формировалось здесь поколениями, и одновременно создавать условия для дальнейшего роста. В этом направлении рассчитываем на совместную работу с епархией», — отметил он.

Стороны договорились выстроить постоянный конструктивный диалог для реализации инициатив, направленных на благо жителей Скопинского округа.

Фото со страницы Михаила Ромодина Вконтакте

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