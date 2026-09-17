Генерал Попов объяснил, почему удары по Украине усилятся

Армия России даст жесткий ответ на атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре. Об этом в интервью aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

За минувшую ночь силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский БПЛА над Россией. Наиболее массированным атакам подверглись Ярославская и Ростовская области. В Ярославле поврежден нефтеперерабатывающий завод, в Ростове-на-Дону пострадали шесть частных домов и трансформаторная подстанция.

По словам Попова, за атаками Украины стоит и позиция европейских стран, которые противостоят курсу Дональда Трампа на урегулирование конфликта. Генерал считает, что именно это подталкивает Россию к жестким ответным мерам.

«Европа не сторонник идей Трампа, у них идет борьба с Трампом как глобалистом, который хочет хоть как-то урегулировать конфликт. Они вынуждают нас к резким действиям в ответ на атаки Украины», — сказал Попов.

Генерал отметил, что удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины особенно болезненны для Киева сейчас, поскольку до зимы остается мало времени. По его мнению, такая тактика приближает переговорный процесс.

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«Зима на носу. Чем больше мы будем наносить такие болезненные удары, тем легче нам будет организовать боевые действия на зимний период. Это приблизит нас к переговорному процессу. Народ будет на грани бунта против правительства и военно-политического руководства Украины и западных стран. Они осознают свою немощность. И это сыграет большую роль в нашей победе», — подчеркнул Попов.

Ранее Минобороны России раскрыло цели, которые подверглись ударам в ответ на атаку ВСУ в ночь на 17 сентября. Среди поврежденных объектов оказались предприятия по производству и хранению беспилотников различной дальности в Киеве.

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