РСЗО Торнадо. Фото: Минобороны РФ
Политика

Генерал Попов объяснил, почему удары по Украине усилятся

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Армия России даст жесткий ответ на атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре. Об этом в интервью aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

За минувшую ночь силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский БПЛА над Россией. Наиболее массированным атакам подверглись Ярославская и Ростовская области. В Ярославле поврежден нефтеперерабатывающий завод, в Ростове-на-Дону пострадали шесть частных домов и трансформаторная подстанция.

По словам Попова, за атаками Украины стоит и позиция европейских стран, которые противостоят курсу Дональда Трампа на урегулирование конфликта. Генерал считает, что именно это подталкивает Россию к жестким ответным мерам.

«Европа не сторонник идей Трампа, у них идет борьба с Трампом как глобалистом, который хочет хоть как-то урегулировать конфликт. Они вынуждают нас к резким действиям в ответ на атаки Украины», — сказал Попов.

Генерал отметил, что удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины особенно болезненны для Киева сейчас, поскольку до зимы остается мало времени. По его мнению, такая тактика приближает переговорный процесс.

Читайте также: Военный эксперт объяснил последствия ударов по Киеву для ВСУ

«Зима на носу. Чем больше мы будем наносить такие болезненные удары, тем легче нам будет организовать боевые действия на зимний период. Это приблизит нас к переговорному процессу. Народ будет на грани бунта против правительства и военно-политического руководства Украины и западных стран. Они осознают свою немощность. И это сыграет большую роль в нашей победе», — подчеркнул Попов.

Ранее Минобороны России раскрыло цели, которые подверглись ударам в ответ на атаку ВСУ в ночь на 17 сентября. Среди поврежденных объектов оказались предприятия по производству и хранению беспилотников различной дальности в Киеве.

Читайте также: Колесник назвал способ остановить поставки оружия на Украину

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Епископ Иона начал служение в Скопинском округе

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Ночью 17 сентября над Ростовской областью сбили более 50 беспилотников. Что известно о разрушениях и пострадавших районах
Новости России

Super: мать Ходченковой живет на пенсию в глухой деревне во Владимирской области

Мать популярной актрисы Светланы Ходченковой Татьяна живет на пенсию...
Власть и политика

Путин обратится к россиянам сегодня в 18:00

По словам Пескова, обращение будет посвящено предстоящим парламентским выборам. Глава государства традиционно выступает с подобными обращениями перед каждыми выборами в Госдуму.
Политика

Названа страшная цель Зеленского на Украине

Карлсон обвинил Зеленского в уничтожении христианства и населения Украины. Разбираем громкие цитаты из интервью.
Темы
Политика

Колесник назвал способ остановить поставки оружия на Украину

По словам Колесника, водные маршруты поставок уже перерезаны примерно на 80 процентов. Речь о грузах, которые идут с Запада в одесские и другие черноморские порты Украины с оружием и боеприпасами.
Политика

Депутат Колесник объяснил реакцию России на разведчика НАТО

Вечером 16 сентября возле российской границы в районе Калининградской области заметили самолет-разведчик Saab 340B ISR. Согласно полетным данным, борт вылетел с военной базы в Польше и летал кругами вдоль границы региона.
Политика

Военный эксперт объяснил последствия ударов по Киеву для ВСУ

Авиация, флот, наземные силы и дроны — эксперт рассказал о масштабе удара по Киеву и его последствиях для ВСУ.
Новости кино и ТВ

Актёр «Реальных пацанов» 30 метров летел в овраг на трассе под Пермью

Авария произошла на трассе Оса — Пермь. Бежанян начал обгон, машина впереди резко вильнула, и ему пришлось экстренно вывернуть руль влево. Иномарка изменила траекторию, зацепила отбойник и пролетела около 30 метров в овраг.
Новости России

Герой России генерал Грунис погиб через месяц после награды. Это была не просто месть

16 сентября несколько источников сообщили о гибели гвардии генерал-майора...
Политика

Раскрыты цели ночных ударов по Украине

Под удар попали объекты в Киеве, Киевской, Запорожской и Одесской областях. В Киеве и Киевской области поразили цеха по производству беспилотников, в том числе предприятие «Пегас Армс»
Новости России

В Турции задержали убийцу участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная»

Убийство модели в Одинцовском округе раскрыто спустя два месяца. Подозреваемого нашли и задержали за рубежом.
Политика

Названа страшная цель Зеленского на Украине

Карлсон обвинил Зеленского в уничтожении христианства и населения Украины. Разбираем громкие цитаты из интервью.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье