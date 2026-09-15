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Политика

Раскрыт истинный смысл слов о «решающих неделях или месяцах» на Украине

Алексей Самохин
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Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о «решающих неделях или месяцах» в противостоянии с Россией означают ставку Европы на продолжение боевых действий на Украине. Такую оценку в разговоре с «Газетой.Ru» дал военный журналист, автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. По его мнению, заявление немецкого канцлера стало сигналом Киеву держать линию фронта любой ценой.

Мерц сделал это заявление накануне на пресс-конференции в Финляндии. Он сказал, что предстоящие недели или месяцы станут ключевыми в противостоянии с Россией. Звинчук считает, что за такими формулировками нет конкретики и гарантий достаточной поддержки Украины.

Аналитик объяснил, что подобная риторика позволяет европейским политикам готовить общество к новым тратам. Расходы на Украину, закупки оружия и военное производство продолжатся, только войдут в новую фазу. Формулировка про «решающие месяцы» удобна тем, что позволяет требовать денег и дисциплины сейчас, не называя точный срок окончания конфликта.

По схожей схеме, отметил Звинчук, действуют власти Польши. Премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский делают упор на страх и нагнетание обстановки. Такой подход помогает лидерам объяснять дорогую милитаризацию при дефиците бюджета и формировать общественный консенсус вокруг армии и пограничной политики.

«Перевод с политического языка здесь довольно простой: Европе нужно готовить общество к тому, что расходы на Украину, закупки оружия, военное производство и антироссийская мобилизация не заканчиваются, они входят в новую фазу», — указал аналитик.

Звинчук подчеркнул, что Украина превращается в главный аргумент внутренней политики европейских стран. Россия при этом становится универсальным объяснением, почему гражданам приходится терпеть новые расходы и снижение социальной стабильности. По словам журналиста, единой стратегии и реалистичной цели у европейских стран пока нет, а «решающий момент» выглядит скорее попыткой продлить кредит доверия к прежнему курсу.

Стоит ожидать новых заявлений европейских политиков в похожем ключе в ближайшие недели. Риторика о «решающих месяцах» может повторяться и дальше, пока Европа ищет способ обосновать растущие военные расходы.

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