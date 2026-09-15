Названа дата премьеры экранизации «Войны и мира» от Сарика Андреасяна

Вышел первый постер новой экранизации «Войны и мира» (12+) Сарика Андреасяна. Фильм по роману Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.

Съемки картины взяла на себя Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдингом» и телеканалом ТНТ. Инфраструктурным партнером проекта выступила Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер, а дистрибьютором стала компания «Атмосфера кино». Сценарий написал Алексей Гравицкий, который уже работал над фильмами «Онегин», «Непрощенный» и «Землетрясение».

Главные роли в картине достались молодым и известным актерам. Пьера Безухова сыграл Николай Шрайбер, князя Андрея Болконского — Станислав Бондаренко, а Наташу Ростову — Полина Гухман. Роль Анатоля Курагина исполнил Матвей Лыков, Элен — Лиза Моряк. В актерский состав также вошли Александр Метелкин, Таисья Калинина, Антон Момот, Игорь Черневич и Александр Лыков.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки отметила масштаб и ответственность работы над классикой.

«Русская классика не должна становиться музейным экспонатом: она продолжает говорить с нами о любви, выборе, долге, личных амбициях и цене исторических потрясений», — сказала Канделаки.

Сам режиссер рассказал, что стремился сохранить дух романа, но рассказать историю современным киноязыком.

«Мы делаем большое кино, в котором за историческими событиями и грандиозными батальными сценами прежде всего будут живые люди, их судьбы и чувства», — поделился Андреасян.

Часть сцен сняли в Кинопарке «Москино», а костюмы для картины шили вручную мастера Киностудии Горького. Как рассказала генеральный директор студии Юлиана Слащева, некоторые образы, в том числе платье Наташи Ростовой, собирали из предметов действующей коллекции комплекса костюма и реквизита.

До премьеры фильма остается чуть больше года. За это время создатели картины обещают показать зрителям новые материалы со съемок и подробнее рассказать о работе над масштабными батальными сценами романа.