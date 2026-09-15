В Рязани нашли водителя, разбившего клумбу на Почтовой

В Рязани нашли водителя, который на Geely въехал в пешеходную зону на улице Почтовой и повредил клумбу с информационным стендом. Мужчину установили сотрудники УМВД по Рязанской области, за нарушения ему выписали восемь протоколов на общую сумму 41 500 рублей.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября. Водитель нарушил правила дорожного движения и заехал прямо в пешеходную зону на улице Почтовой. В результате пострадали городская клумба, информационный стенд и другие элементы благоустройства.

Полиция установила личность нарушителя благодаря оперативной работе. Им оказался 44-летний житель Рязани. Администрация города отдельно поблагодарила УМВД за профессионализм и скорость в расследовании этого случая.

За допущенные нарушения на мужчину составили восемь административных протоколов. Итоговая сумма штрафов достигла 41 500 рублей. Водитель записал видеообращение, в котором извинился перед жителями города за свой поступок.

Городские власти использовали этот случай, чтобы напомнить рязанцам о правилах поведения на дорогах. Администрация призвала автомобилистов быть внимательнее за рулем, соблюдать ПДД и бережно относиться к городской инфраструктуре.

Случаи с повреждением благоустройства из-за нарушений ПДД происходят в Рязани не первый раз. Восстановление поврежденных элементов обычно ложится на городской бюджет или самого виновника происшествия, если вину удается доказать и взыскать ущерб.