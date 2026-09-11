Изменилась схема движения пешеходов и велосипедистов на трассе Спас-Клепики — Рязань

В связи с проведением плановых дорожных работ Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области сообщает о временном изменении схемы движения для пешеходов и велосипедистов. Новые правила вступят в силу с 15 сентября текущего года.

Ограничения и перенаправление потоков коснутся участка автомобильной дороги «Спас-Клепики — Рязань». Временная схема будет действовать на отрезке от стационарного поста ДПС до села Шумашь. В этот период участникам дорожного движения, передвигающимся без моторизированных транспортных средств, потребуется следовать по специально обозначенным обходным путям или временным тротуарам, организованным дорожными службами.

В региональном Минтрансе подчеркивают, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности как самих пешеходов и велосипедистов, так и участников автомобильного движения в зоне проведения ремонтных работ.