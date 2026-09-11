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Происшествия

Год тюрьмы и 1,5 млн рублей компенсации присудили водителю за смертельное ДТП в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области вынесен приговор автомобилисту, по вине которого на федеральной трассе погиб пешеход. Клепиковский районный суд назначил виновнику аварии лишение свободы и обязал его выплатить крупную компенсацию морального вреда родственникам погибшего.

Следствием и судом установлено, что инцидент произошел 20 января 2025 года на 433-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Водитель автомобиля, проигнорировав дорожные знаки и разметку, не снизил скорость движения перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате он совершил наезд на человека, который от полученных травм скончался.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Несмотря на это, суд счел необходимым назначить ему реальное наказание.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Дополнительно суд лишил его права управлять транспортными средствами на срок два года.

В рамках рассмотрения уголовного дела был также удовлетворен гражданский иск. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 500 000 рублей в пользу потерпевшей стороны.

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