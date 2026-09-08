Снабженца рязанского предприятия будут судить за коммерческий подкуп

В Рязани в суд направили уголовное дело в отношении 50-летнего начальника отдела материально-технического снабжения предприятия по обработке металлических изделий. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, незаконное вознаграждение он получал с января 2018 года по сентябрь 2024-го. Деньги ему передавал представитель одной из организаций.

Общая сумма выплат превысила 1,3 млн рублей. За это обвиняемый обеспечивал компании приоритет при выборе поставщика при заключении договоров на приобретение продукции. Кроме того, начальник отдела беспрепятственно принимал поставляемую организацией продукцию. Вознаграждение передавалось неоднократно.

Московский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области сообщил, что следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине вменяют часть 8 статьи 204 УК РФ, коммерческий подкуп за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.