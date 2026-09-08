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Политика

Военный эксперт назвал возможный срок победы России на Украине

Алексей Самохин
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Военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что Россия может завершить специальную военную операцию в свою пользу в начале 2027 года. Об этом он заявил в беседе с «Абзацем», комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о приближении триумфа.

По словам Матвийчука, решающим периодом могут стать январь и февраль следующего года. При этом эксперт подчеркнул, что сроки окончания конфликта зависят в том числе от готовности западных стран продолжать финансовую и военную поддержку Киева.

«Полная победа – это капитуляция киевского режима или признание ими своего поражения. Это процесс не такой быстрый, как нам бы хотелось, поскольку все зависит от того, насколько Запад готов раскошелиться, поставляя деньги и вооружение Украине. Но я думаю, решающим будет начало следующего года, 2027 года, январь-февраль», – сказал Матвийчук.

Эксперт считает, что предстоящая зима может стать тяжелым периодом для Украины. Среди возможных проблем он назвал снижение боевого потенциала ВСУ, рост социального напряжения, дефицит продуктов и энергоресурсов, а также финансово-экономические трудности.

Говоря о ситуации на фронте, Матвийчук связал перспективы завершения конфликта с продвижением российских войск на нескольких направлениях. Он заявил, что российская армия продолжает наступательные действия и расширяет зону контроля.

«Мы вошли уже в Днепропетровскую область, продвигаемся к Славянску и к Краматорску, а на херсонском направлении мы практически уже у пригорода Херсона. Сумское направление мы отодвинули на 20 километров. Все это говорит о том, что мы двигаемся», – отметил военный эксперт.

По его словам, под Харьковом российским военным удалось замкнуть окружение группировки численностью около двух тысяч человек. 

Минобороны России сообщило об освобождении сёл Долгенькое и Березники в Харьковской области. По словам военкора Александра Коца, это достижение российских военных ложится в единый тактический замысел по ликвидации крупной группировки ВСУ – в 1,7 тысячи штыков, которая угодила в котел на северо-востоке Харьковской области. В кольце – полтора десятка подконтрольных ВСУ населенников. Занятие Березников и Долгенького говорит о том, что окруженные села начали постепенно забирать.

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