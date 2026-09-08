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Происшествия

Курьер мошенников из Москвы обманул рязанскую пенсионерку на 600 тысяч рублей, отложенных на похороны

Анастасия Мериакри
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Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани задержали 41-летнего жителя Москвы. Мужчина подозревается в причастности к крупной краже денег у 88-летней жительницы региона. Ущерб составил 600 тысяч рублей.

По данным следствия, преступление было совершено по классической, но от этого не менее жестокой схеме. Неизвестные неоднократно звонили пожилой женщине, представляясь сотрудниками службы безопасности банка и юридической консультации. Аферисты запугали пенсионерку, заявив, что ее сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно отправить на «декларирование», передав деньги специальному курьеру.

Находясь под психологическим давлением, женщина упаковала в пакет 600 тысяч рублей — сумму, которую она годами копила на собственные похороны. Передача денег состоялась у подъезда ее дома: пакет забрал мужчина, назвавший условное «кодовое» слово. Осознание того, что ее обманули, пришло к потерпевшей только через 10 дней, когда связь с мошенниками окончательно прервалась, и она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Благодаря кропотливой оперативной работе, сыщикам удалось обнаружить «следы» пребывания курьера в Рязани, которые привели их в столицу.

Полицейские установили личность подозреваемого — 41-летнего неработающего жителя Москвы, определили его местонахождение и произвели задержание. После этого мужчину этапировали в Рязань для проведения следственных действий.

На допросе задержанный пояснил, что искал подработку в интернете. За денежное вознаграждение он согласился исполнять роль курьера по изъятию денег у граждан, наивно рассчитывая на свою «неуязвимость» и то, что его не смогут найти.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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