В ночном клубе Рязани задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске

В Рязани в ночь с пятницы на субботу прошел масштабный оперативно-профилактический рейд, организованный сотрудниками УМВД России по Рязанской области совместно с бойцами спецназа регионального управления Росгвардии.

Основной задачей мероприятия стала профилактика уличной преступности и контроль за соблюдением общественного порядка. Особое внимание правоохранители уделили центральным улицам города, включая популярную среди отдыхающих улицу Почтовую, а также проверке соблюдения миграционного законодательства и режима нахождения несовершеннолетних в ночное время.

В ходе рейда сотрудники полиции проверили шесть досуговых заведений, расположенных в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах Рязани.

С улиц и из развлекательных заведений для проверки на причастность к ранее совершенным правонарушениям в отделы полиции были доставлены 32 человека. В одном из ночных клубов стражи порядка выявили 33-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Выяснилось, что он с 2023 года находится в федеральном розыске за совершение преступления на территории Москвы.

Кроме того, по итогам рейда было составлено 12 административных протоколов. В их числе – пресеченные факты хулиганства, распития алкогольных напитков в общественных местах (в том числе несовершеннолетними), а также нарушения иностранными гражданами правил пребывания на территории РФ.

Благодаря плотной работе патрулей и профилактическим мерам, за 5 сентября органами внутренних дел на территории города Рязани не было зарегистрировано ни одного общеуголовного преступления.