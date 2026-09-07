В РГУ имени Есенина состоялась встреча студентов с Героем России Владиславом Головиным

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялась патриотическая встреча. Гостем вуза стал Герой России Владислав Николаевич Головин, который в настоящее время занимает посты начальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и заместителя председателя правления «Движения Первых».

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Модератором встречи выступил ректор университета Дмитрий Боков. Он поприветствовал собравшихся и задал вектор для откровенного разговора о главном.

В ходе беседы Владислав Головин поделился личными воспоминаниями о службе и ответил на непростые, но важные вопросы студенческой аудитории. Молодежь интересовалась истинным значением мужества, важностью преемственности поколений и личными ориентирами самого героя – на кого он равняется в своей жизни и службе.

Отдельное и особое внимание в ходе диалога было уделено роли женщин в зоне специальной военной операции. Герой России подчеркнул их неоценимый вклад в общее дело, отметив стойкость и самоотверженность представительниц прекрасного пола в условиях боевых действий.

Подобные встречи имеют огромное воспитательное значение. В университете отмечают, что гордятся тем, что люди с таким героическим опытом и высокими регалиями находят время для прямого и искреннего общения с подрастающим поколением.