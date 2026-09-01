Рязанская НПК открыла два профильных класса и запустила новые группы студентов

В День знаний представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие «Роснефти») посетили торжественные линейки в четырёх учебных заведениях региона — школе №43, Рязанском колледже электроники, РГРТУ и Касимовском нефтегазовом колледже. Специалисты поздравили учащихся и педагогов с началом учебного года, пожелали успехов в учёбе и вручили памятные сувениры от коллектива завода.

В этом году предприятие запустило уже одиннадцатый по счёту «Роснефть-класс» для десятиклассников и второй девятый профильный класс на базе 43-й школы. Также сформированы три профильные группы в колледже электроники, две — в Касимовском нефтегазовом колледже и пятнадцатая очная группа бакалавров по направлению «Химическая технология» в радиотехническом университете. Туда зачислены 30 студентов, трое из которых учатся по целевым договорам, а двое — выпускники «Роснефть-класса».

Завод системно готовит будущих специалистов в рамках корпоративной модели непрерывного образования «школа — колледж/вуз — предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет». Обучение курируют сотрудники компании: ребята знакомятся с профессиями нефтегазовой отрасли, ценностями «Роснефти», участвуют в корпоративных событиях и экскурсиях на производство. Студенты проходят все виды практики — от ознакомительной до преддипломной, а при написании выпускных работ получают консультации от наставников с завода.

​​​​​​​Ко Дню знаний по коллективному договору компания выделила средства на подарочные наборы для первоклассников из семей сотрудников (стоимость каждого — до 7 000 руб.). Кроме того, родителям младшеклассников (1–4 классы) предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября.