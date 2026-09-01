Фото: https://max.ru/id6227000292_gos
Общество

64 тысячи рязанских школьников приступили к занятиям

Олеся Чугунова
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В День знаний в школы Рязани пошли 64 тысячи детей. С этим событием жителей города поздравил глава администрации Борис Ясинский, назвав 1 сентября праздником, который объединяет не только учеников и учителей, но и родителей, и даже тех, у кого школьные годы уже далеко позади.

По его словам, школа даёт гораздо больше, чем просто знания по предметам. Именно здесь закладываются основы характера, умение работать в команде, чувство ответственности и способность не сдаваться перед трудностями. Отдельно он поблагодарил педагогов — за их ежедневный труд, терпение и умение найти подход к каждому ребёнку.

Родителям Борис Ясинский адресовал слова поддержки, пожелав им спокойствия и выдержки в новом учебном году, а ученикам — ярких открытий и уверенности в своих силах.

«Мы продолжаем развивать образовательную инфраструктуру: строим новые школы и детские сады, обновляем спортзалы, закупаем оборудование. Наша цель – дать каждому ребёнку возможность раскрыть таланты и уверенно смотреть в будущее. С Днём знаний! Пусть учебный год будет плодотворным и ярким!», — сказал Борис Ясинский

Фото: https://max.ru/id6227000292_gos

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