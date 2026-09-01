В Рязани завершился пляжный сезон

В Рязани подписан документ о завершении летнего купального сезона. С 1 сентября отдых у воды на официальных городских пляжах прекращается. Пляжи закрылись на Борковских карьерах (№1, 2 и 3), реке Старица в районе Лысой горы (микрорайон Солотча), а также на Ореховом озере.

В связи с этим изменением с завтрашнего дня отменяется движение автобусов по маршруту №25, следующему от площади Свободы до Орехового озера.

Администрация просит жителей города не игнорировать запрет на купание и соблюдать осторожность у воды.