Фото Т2
Общество

Жителям России стал доступен межрегиональный перенос мобильного номера

Олеся Чугунова
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Абоненты сотовых операторов получили возможность менять мобильную компанию, даже находясь не в том регионе, где была оформлена SIM-карта. Ранее география была одним из ограничений при переносе номера. При этом стандартные условия переноса сохраняются: стоимость и сроки процедуры не меняются.

Изменения особенно актуальны для тех, кто переехал в другой регион, но хотел сохранить привычный номер телефона. Сегодня он связан не только со звонками и сообщениями – на него оформлены банковские сервисы, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, Госуслуги и другие цифровые сервисы. Поэтому необходимость менять номер при переезде может создавать немало дополнительных хлопот.

Одновременно появилась возможность менять регион обслуживания внутри сети одного оператора. Действующие абоненты Т2 теперь могут перевести свой номер из одного региона в другой. Для этого необходимо обратиться в точку продаж оператора, сама процедура занимает до четырех дней.

К запуску новой возможности оператор готовился заранее. В течение двух месяцев специалисты тестировали различные сценарии, настраивали IT-инфраструктуру и оптимизировали процессы, чтобы перенос номера работал с первого дня действия новых правил.

«Мы давно привыкли к тому, что номер телефона – это неотъемлемая составляющая цифровой жизни. И менять его только потому, что ты переехал в другой город или область, совсем не хочется. Теперь в новом регионе можно сохранить свой номер и спокойно пользоваться приложениями банков, Госуслугами, мессенджерами и другими сервисами. Для нас было важно не просто дождаться изменения правил, а заранее подготовить все процессы и проверить их на практике, чтобы для клиента все было максимально просто», — сказал Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Т2.

Таким образом, перенос мобильного номера перестает зависеть от региона, в котором он был оформлен. Это дает пользователям больше свободы при переезде и выборе оператора.

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