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Армия и СВО

Генерал однозначно ответил на вопрос о мобилизации в РФ

Алексей Самохин
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В интернете вновь активизировались слухи о возможной мобилизации в России осенью 2026 года. Однако официальных заявлений о подготовке такой кампании не поступало. Чтобы разобраться, насколько обоснованы эти разговоры, издание «Царьград» запросило комментарий у Героя России, генерал‑майора Сергея Липового.

По словам генерала, нынешняя ситуация не требует новой волны мобилизации. Он полагает, что всплеск подобных слухов — результат целенаправленных информационных вбросов: «Эти слухи разгоняются специально обученными центрами информационных технологий, которые находятся на Западе. Они периодически вбрасывают тему для того, чтобы подогреть градус недоверия, паники и всё прочее».

Липовой также связывает рост тревожных публикаций с приближением Единого дня голосования: «Сейчас в преддверии нашего Единого дня голосования всё больше делают вбросы, чтобы поднять психоз, вызвать недоверие населения к органам власти».

С военной точки зрения, по оценке эксперта, необходимости в дополнительном наборе военных нет: «Количество личного состава вполне обеспечивает решение боевых задач, которые решаются в зоне специальной военной операции».

Генерал подчёркивает, что современная война существенно отличается от конфликтов прошлого: сегодня результат зависит не от массовой численности войск, а от технологий и умения применять высокоточное оружие. «Современная тактика говорит о том, что нужно больше уметь управлять именно высокоточным оружием. Личный состав используется для того, чтобы дистанционно уничтожить очаги сопротивления противника», — пояснил Липовой.

Таким образом, ключевым фактором эффективности армии эксперт считает не количество военнослужащих, а их квалификацию и способность работать с современными системами вооружения. В завершение генерал дал прямой ответ на главный вопрос: мобилизации не будет.

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