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Политика

Сенатор Джабаров назвал удары и продвижение войск фактором окончания СВО

Алексей Самохин
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Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины, а также продвижение российской армии приближают окончание СВО. По его словам, именно активные боевые действия становятся главным фактором завершения конфликта.

Сенатор обратил внимание на реакцию, которая последовала после усиления ударов по энергетике, логистике, военным объектам и заводам.

«Сразу пошли вопли со всех сторон, что надо немедленно садиться за стол переговоров», — отметил он. 

При этом Россия категорически не согласна на заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения. Как подчеркнул Джабаров, Москву интересует только устойчивый мир на Украине. 

«Наши войска — главный фактор, приближающий окончание военного конфликта», — добавил политик.

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