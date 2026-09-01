Более двух тысяч первокурсников приступили к учебе в обновленном РГУ имени Есенина

В День знаний, 1 сентября, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова посетила торжественное собрание первокурсников в РГУ им. С.А. Есенина. Мероприятие прошло в актовом зале факультета русской филологии и национальной культуры, который к новому учебному году был капитально отремонтирован. Обращаясь к новоиспеченным студентам, глава муниципального образования отметила уникальные перспективы, которые открываются перед ними в стенах вуза и в самом городе.

«В вашей жизни начинается новый, очень важный этап. И университет, и город дают каждому из вас множество возможностей, главное – правильно ими воспользоваться. Удачи, пусть все получится!», — подчеркнула Татьяна Панфилова.

Всего в этом году студенческая семья классического университета пополнилась на 2073 человека. При этом 984 места на бюджете были предоставлены абитуриентам, и 60 из них профинансированы за счет средств регионального гранта.