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Общество

«Чёрный август» в 2026 стал далеко не самым тревожным за последние годы

Валерия Мединская
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Август 2026 года в медиа занял лишь четвёртое место по уровню тревожности среди аналогичных месяцев за последние семь лет. Более тревожными оказались августы 2024, 2022 и 2021 годов. При этом финальный летний месяц уступил даже предыдущим месяцам 2026 года — маю, июню и июлю, когда среднемесячный индекс тревожностей был заметно выше. Такие данные привело агентство КРОС, их проанализировала Газета.ру.

Нередко, говоря про август, мы добавляем «чёрный». Ведь именно на этот месяц зачастую приходятся поворотные события и громкие происшествия. Вице-президент КРОС Кирилл Лубнин объясняет: пик топливного кризиса пришёлся на июль, а в августе активность обсуждения этой темы стало снижаться. Люди привыкли к новостям о перебоях на заправках, и они перестали вызывать острую реакцию. Кроме того, сработал эффект «новостного выгорания»: атаки дронов, диверсии и другие тревожные события стали восприниматься не как нечто экстраординарное. То, что ещё пару лет назад шокировало, теперь люди воспринимают с холодной головой.

Для сравнения: на август 2024 года пришлось вторжение ВСУ в Курскую область, замедлением YouTube и первыми массовыми атаками беспилотников. Август 2022 года был наполнен тревогами о ситуации в зоне СВО и возможной эскалации конфликта с НАТО. А в августе 2021 года россиян будоражила новая волна коронавируса, обязательная вакцинация и ужесточение ограничительных мер с QR-кодами.

Интересно, что август-2026 не стал самым тревожным месяцем даже в текущем году. Второй квартал года (май, июнь и июль) оказался для россиян более беспокойным. Тревожные темы были схожими: топливный кризис, атаки БПЛА, диверсии. Но их интенсивность и частота обсуждения в медиа были выше, чем в августе.

В исторической памяти россиян самыми драматичными августами навсегда останутся 1991 год с путчем, 1998-й с дефолтом, 2000-й с гибелью подлодки «Курск». Эти события оставили глубокий след в коллективном сознании и до сих пор вспоминаются в СМИ как точки бифуркации. Нынешний август, похоже, не войдёт в этот ряд.

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