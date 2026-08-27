Экономика и бизнес

Доступность финансовых сервисов ВТБ в Рязанской области выросла в 2,5 раза 

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

После завершения юридического присоединения Почта Банка в мае 2026 года жители региона получили расширенный доступ к банковским услугам. Количество точек обслуживания увеличилось в 2,5 раза, сеть банкоматов выросла на 40%. 

Такие данные привела на пресс-конференции управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова. Она отметила, что теперь финансовая инфраструктура банка охватывает не только крупные города, но и удаленные уголки области.

Сегодня помощь по банковским вопросам доступна в 13 собственных офисах ВТБ, в 18 отделениях Почты России, где работают штатные сотрудники банка. В области это еще 380 почтовых отделений, где повседневные финансовые операции проводят агенты банка.

Продукты и сервисы банка в регионе могут получить жители десяти городов и поселков городского типа: Рязани, Касимова, Сасова, Скопина, Ряжска, Новомичуринска, Михайлова, Шацка, Спас-Клепиков и Шилова. Сеть устройств самообслуживания в регионе достигла 110 банкоматов, также клиентам доступны терминалы на территории Почты России Рязанской области. 

Число специалистов, предоставляющих услуги ВТБ, выросло в два раза. Сейчас в регионе работают 224 сотрудника банка в отделениях и 225 агентов на площадках Почты России.

«На протяжении двух лет мы поэтапно объединяли усилия с Почта Банком, чтобы жителям даже самых удаленных уголков области не приходилось специально ехать в город для решения финансовых вопросов. Теперь многие операции можно провести прямо в почтовом отделении рядом с домом. Нам важно обеспечить простой и понятный доступ к финансовым продуктам и сервисам — будь то личное обращение, мобильное приложение или помощь выездного специалиста», — рассказала Лариса Прокопова.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Стало известно, где перекроют дороги и запретят парковаться в Рязани в День города
Следующая статья
В Рязани врачи спасли ногу подростку, выявив скрытую кисту кости после падения

Популярные материалы

Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Новости России

К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка...
Интересное

Мрачный сценарий 2027-го от Жириновского: мир устремится к точке невозврата

Мрачный прогноз Жириновского на 2027 год. Мир устремится к глобальному конфликту, но Россия выстоит.
Темы
Армия и СВО

«Р-Энергия» передала гуманитарную помощь бойцам на передовую

В качестве гуманитарной помощи в зону проведения СВО были переданы строительные материалы.
Общество

Где и как вступить в МОГ в Рязани: адреса, выплаты, условия заключения контракта

Мобильные огневые группы формируются в регионе с целью защиты важных инфраструктурных объектов Рязанской области.
Общество

T2 усилил сеть в Рязани, Касимове, Сараях и вдоль трасс М-5 и Р-132

Абоненты могут пользоваться навигационными системами, соцсетями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами в пути.
Общество

Стало известно, где перекроют дороги и запретят парковаться в Рязани в День города

Из-за проведения праздничных мероприятий на несколько дней вводится целый ряд ограничений.
Общество

«Чёрный август» в 2026 стал далеко не самым тревожным за последние годы

Индекс тревожности в медиа в 2024, 2022 и 2021 годов был выше, чем в этом году.
Экономика и бизнес

До 1 октября рязанцы могут перевести свои социальные услуги в денежный эквивалент

Для изменения формата получения льгот нужно успеть подать заявление.
Культура и события

Фестиваль «Звучание эпох» пройдёт в День города в Рязанском кремле

29 августа с 12:00 до 15:00 гостей ждут площадки, которые помогут прочувствовать атмосферу трёх столетий.
Общество

Православный священник объяснил, почему мы празднуем смерть Богородицы

Одним из главных торжеств православных связан с кончиной Богородицы. День, когда все должны грустить, празднуют. Почему так?
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье