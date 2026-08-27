Бесследно исчезнувшую в июне 19-летнюю девушку разыскивают в Рязани

В Рязани ведутся поиски бесследно исчезнувшей 19-летней Полины Поповой. Ориентировку на девушку утром 27 августа обнародовал ПСО «Лиза Алерт».

Судя по её содержанию, пропала Полина ещё в начале лета. О месте её нахождения ничего не известно с 17 июня.

Приметы Полины Поповой: рост 169 см, нормальное телосложение, чёрные волосы и карие глаза. Во что была одета девушка в день исчезновения, неизвестно.

Отмечается, что Полина Попова может находиться как в Рязани, так и в других городах. В её поисках требуется помощь добровольцев. Всех, кто что-либо знает о судьбе исчезнувшей рязанки, просят обращаться в экстренные службы по номеру 112 или на горячую линию волонтёров.