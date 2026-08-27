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Пять вариантов конца света до 2378 года: если что-то из этого сбудется, человечеству — смерть

Валерия Мединская
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Предсказания о конце света — то, что тревожит умы людей с давних времён. Одни пугают, другие успокаивают. Мы уже пережили «концы света», которые сулили в 2000, 2011 и 2012 годах. Благополучно перешагнули и роковую дату из «Терминатора» — 25 июля 2004 года.

Но пророки не сдаются. У них остались новые предположения. Когда нам предсказали следующие «рубежи», через которые человечество, возможно, не перешагнёт?

2035 год: очищение от лишних людей

Индейцы племени Хопи из Аризоны (не путать с майя — у тех конец света был в 2012-м) предсказывали миллионам печальный финал. К 2035 году мир очистится от лишних людей. Причина — природные катастрофы и болезни.

Многое из того, что предсказывали Хопи, уже сбылось. Вторая мировая война, землетрясения в Японии и Турции, появление железных дорог, разливы нефти в морях — всё это они видели задолго до того, как это случилось.

2060 год: по версии Ньютона и итальянского священника

Исаак Ньютон потратил на расшифровку священных писаний почти 50 лет. Его вывод: апокалипсис произойдёт в 2060 году, когда явится Антихрист.

Итальянский священник тоже назвал эту дату. Но он опирался не на книги, а на вещие сны.

2120 год: землетрясения уничтожат материки

Американский медиум и целитель Эдгар Кейси дал человечеству отсрочку. По его словам, Землю сначала сотрясут сильные землетрясения.

Они приведут к уничтожению материков и гибели цивилизации. Это случится в 2120 году. Мы этот ужас, скорее всего, уже не увидим.

2080–2250 годы: версия Нострадамуса

Французский астролог Нострадамус предрёк ядерную войну в 2250 году. От неё и наступит конец света.

А до этого, в 2080 году, половина земли засохнет, а вторая половина потонет.

2378 год: предсказание Ванги

Болгарская прорицательница Ванга называла 2378 год. По её версии, апокалипсис случится из-за астероида. Солнце потухнет, начнётся всемирный потоп.

Даты разбросаны на столетия вперёд. У нас есть время подготовиться. Или просто не обращать внимания. Ведь многие из этих пророчеств уже не сбылись в назначенный срок. Возможно, и следующие «рубежи» мы тоже перешагнём.

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