Мобильльные огневые группы. Фото со страницы ВКонтакте Андрея Красова
Армия и СВО

Депутат Госдумы рассказал истории бойцов МОГ, защищающих небо Рязанской области

Валерия Мединская
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В Рязани и области продолжают нести службу мобильные огневые группы (МОГ)— подразделения, которые каждый день защищают небо от вражеских БПЛА. Истории троих рязанцев, вставших на защиту региона, рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Красов.

Евгению 57 лет, он отец пятерых детей. Из-за возрастных ограничений он не может подписать контракт, но его вклад в работу МОГов неоценим: он помогает формировать группы, координирует их действия, передаёт резервистам свой многолетний опыт. С начала СВО Евгений занимался гуманитарной помощью, а в 2025 году служил в артиллерийском подразделении в Бахмуте. Из-за обострившейся болезни ему пришлось оставить службу на передовой, но он продолжил защищать страну уже в тылу.

— На встрече в подразделении Евгений предложил проработать на законодательном уровне вопрос снижения порога возрастных ограничений для тех, кто способен приносить пользу в составе мобильной огневой группы. Работа в этом направлении уже начата, — обратил внимание парламентарий.

Ещё один боец Валентин вступил в МОГ по совету Евгения. Ему 41 год, у мужчины трое детей, скоро появится на свет четвёртый. У него за плечами служба в добровольческом корпусе в зоне СВО. В МОГ он вступил из чувства ответственности за мирных жителей. Евгений признался: он понимает, что его боевой опыт может спасти жизни. Когда он видит вражеский беспилотник, первым делом оценивает сектор обстрела, чтобы свести к минимуму риски для гражданских объектов.

Бойцу МОГ Ярославу 39 лет, он не служил в армии, но работал на железной дороге и промышленных предприятиях. Решение вступить в бригаду появилось в тот момент, когда Рязань пережила первый массированный налёт беспилотников ВСУ. Рязанец понял: оставаться в стороне нельзя. Перед вступлением в МОГ он прошёл подготовку на полигоне:

— Его первое боевое крещение состоялось в июле: группа, в составе которой был Ярослав, уничтожила все четыре летевших на них беспилотника. Пока он находился на службе, предприятие сохранило за ним рабочее место и заработную плату. Сейчас Ярослав вернулся к гражданским обязанностям, а через два месяца снова присоединится к МОГ, — рассказал Андрей Красов.

Депутат добавил: бойцы МОГ – настоящие патриоты страны и родного края. Важно оперативно реагировать на их запросы и обеспечивать им максимальную поддержку на законодательном уровне.

Сейчас присоединиться к мобильным огневым группам могут мужчины в возрасте от 18 до 53 лет. Ключевое требование — состояние здоровья, подтверждённое медицинской комиссией. Наличие боевого опыта необязательно: перед первым дежурством все новобранцы проходят специальные сборы, на которых закрепляют необходимые навыки. Служба предполагает нахождение на сборах в течение шести месяцев в году, именно столько времени бойцы находятся на боевом дежурстве. На этот период их полностью обеспечивают жильём, питанием, топливом и техникой — за счёт предприятия и военного ведомства.

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