Фрагмент сюжета телеканала ТКР
Армия и СВО

Рязанцам рассказали, как попасть на службу в мобильные огневые группы: возраст, денежное довольствие, перечень задач

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанцам рассказали, как попасть в мобильные огневые группы, защищающие наряду с войсками ПВО небо региона, какое денежное довольствие предусмотрено военнослужащим и перечень каких задач они выполняют. Сюжет о наборе в мобильные группы вышел в эфире канала ТКР.

Мобильные огневые группы (МОГ) – новое формирование, его создали относительно недавно. Бойцы мобильный огневых групп уже отразили несколько налётов вражеских БПЛА на территории Рязанской области.

Войти в состав мобильных огневых групп может каждый. Берут на службу в том числе тех, кто не проходил службу в армии. Важное условие – у кандидата не должно быть проблем со здоровьем, а также проблем с психикой и запрещёнными веществами.

В отряде – четыре человека: командир, радист, водитель, пулемётчик. Все они при необходимости могут заменять на позициях друг друга.

Для тех, кто хочет войти в состав мобильной огневой группы, журналисты описали порядок действий. Для начала необходимо прийти в военкомат и пройти медкомиссии. После заключения медкомиссии необходимо пописать контракт с Министерством обороны РФ сроком на 3 года. Уточняется, что по этому контракту не отправят служить в «горячие точки». Службу боец будет нести по месту жительства.

Проходить службу предлагают либо вахтами (два через два месяца), либо по полгода с перерывом. За время несения службы бойцов учат всем тонкостям ведения боя с воздушными целями.

Ранее военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков рассказал о возрасте и денежном довольствии бойцов мобильных огневых групп. Присоединиться к мобильным огневым группам могут мужчины в возрасте от 18 до 53 лет. На период несения службы бойцы обеспечиваются жильём, питанием, горюче-смазочными материалами и необходимой техникой за счёт предприятия и оборонного ведомства.

Одним из главных преимуществ службы в МОГ является сохранение за бойцом его основного гражданского места работы с выплатой средней заработной платы, размер которой должен составлять не менее 100 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, военнослужащий получает денежное довольствие от Министерства обороны.

По словам Александра Полшкова, на сегодняшний день в Рязанской области несут службу уже пять мобильных огневых групп. Бойцы регулярно привлекаются к выполнению задач по перехвату беспилетных летательных аппаратов и демонстрируют высокую результативность благодаря накопленному опыту.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области продавец мебельного магазина присвоила 2 млн рублей
Следующая статья
Двоих мужчин осудили на 17 лет за нарколабораторию в Касимовском округе

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Эксперт объяснил, почему Россия предупредила США о новом ударе «Орешником»

Москва могла предупредить Вашингтон о скором ударе «Орешником» по...
Новости России

Тело звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского обнаружили в Оке

В Подмосковье нашли тело российского актера Александра Высоковского, известного по ролям в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». Артисту было 62 года.
Транспорт и дороги

Чиновники: в Рязанской области значительно вырос спрос на бензин, на отдельных АЗС введены ограничения на продажу

В Рязанской области фиксируется значительный рост среднесуточного спроса на бензин. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.
Новости России

Соседка рассказала подробности атаки БПЛА на дом в Егорьевске, где погиб младенец

Местная жительница Каролина, проживающая через дорогу от разрушенного дома, поделилась подробностями страшной ночи в Егорьевске, когда беспилотный летательный аппарат атаковал частный жилой дом.
Темы
Общество

В Рязани «Лекторы особого назначения» завершили обучение и готовятся к защите

Слушатели прошли пять образовательных модулей. Впереди — защита авторских лекций.
Власть и политика

Павел Малков рассказал об итогах внеплановой проверки кораблинской спортшколы

Проверяющие оценили внешнее и внутреннее благоустройство, качество услуг. Результаты обнародованы.
Спорт

Трусова начала катать короткую и произвольную программы: даются не без трудностей

Недавно родившая фигуристка «воскресла» для большого спорта. Как возраст и опыт изменили её подход к тренировкам.
Интересное

Юпитер перешёл в знак Льва и перевернул жизни нескольких знаков: до июля 2027-го миллионы людей под ударом

Овны ждут перемен, Тельцы — ремонта, а Львы — масштабирования. Кто станет главным любимцем Юпитера, а кто его изгоем?
Интересное

14 дней удачи в июле 2026: Глоба назвала точные даты и часы для каждого знака

Когда звёзды будут благосклонны каждому знаку? Известный астролог составила подробный календарь для всех знаков зодиака.
Интересное

Афонский старец «вскрыл» тайну о России: возвращение короны, великое обновление и светлое будущее

Афонский отшельник предрекал: великие семьи прекратят распри и объединятся вокруг правителя. Его решения будут справедливы и согласны с евангельской истиной.
Интересное

Жириновский пророчил единственный шаг для победы России. Без него мир не наступит

Олег Жириновский раскрыл завет отца. Украина — только инструмент. Настоящая цель — далеко за её пределами.
Интересное

Жириновский назвал 2026 год «великим обнулением»: война страшнее ядерной и «красная кнопка» для НАТО

США уходят с позиций, Европа стареет — у них последний шанс. Именно страх, а не сила толкает НАТО на провокации. Что будет дальше?
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье