Рязанцам рассказали, как попасть на службу в мобильные огневые группы: возраст, денежное довольствие, перечень задач

Рязанцам рассказали, как попасть в мобильные огневые группы, защищающие наряду с войсками ПВО небо региона, какое денежное довольствие предусмотрено военнослужащим и перечень каких задач они выполняют. Сюжет о наборе в мобильные группы вышел в эфире канала ТКР.

Мобильные огневые группы (МОГ) – новое формирование, его создали относительно недавно. Бойцы мобильный огневых групп уже отразили несколько налётов вражеских БПЛА на территории Рязанской области.

Войти в состав мобильных огневых групп может каждый. Берут на службу в том числе тех, кто не проходил службу в армии. Важное условие – у кандидата не должно быть проблем со здоровьем, а также проблем с психикой и запрещёнными веществами.

В отряде – четыре человека: командир, радист, водитель, пулемётчик. Все они при необходимости могут заменять на позициях друг друга.

Для тех, кто хочет войти в состав мобильной огневой группы, журналисты описали порядок действий. Для начала необходимо прийти в военкомат и пройти медкомиссии. После заключения медкомиссии необходимо пописать контракт с Министерством обороны РФ сроком на 3 года. Уточняется, что по этому контракту не отправят служить в «горячие точки». Службу боец будет нести по месту жительства.

Проходить службу предлагают либо вахтами (два через два месяца), либо по полгода с перерывом. За время несения службы бойцов учат всем тонкостям ведения боя с воздушными целями.

Ранее военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков рассказал о возрасте и денежном довольствии бойцов мобильных огневых групп. Присоединиться к мобильным огневым группам могут мужчины в возрасте от 18 до 53 лет. На период несения службы бойцы обеспечиваются жильём, питанием, горюче-смазочными материалами и необходимой техникой за счёт предприятия и оборонного ведомства.

Одним из главных преимуществ службы в МОГ является сохранение за бойцом его основного гражданского места работы с выплатой средней заработной платы, размер которой должен составлять не менее 100 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, военнослужащий получает денежное довольствие от Министерства обороны.

По словам Александра Полшкова, на сегодняшний день в Рязанской области несут службу уже пять мобильных огневых групп. Бойцы регулярно привлекаются к выполнению задач по перехвату беспилетных летательных аппаратов и демонстрируют высокую результативность благодаря накопленному опыту.